وكيل هيونداي يرفع أسعار إلنترا HD

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD المجمعة محلياً موديل 2021 بدايةً من اليوم.

وتبلغ قيمة الزيادة الجديدة التي أقرتها "غبور" على السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2021

ألفين جنيه.

وتتوافر هيونداي إلنترا HD موديل 2021

في مصر بـ 5 فئات من التجهيزات.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداي النترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 236.9 ألف جنيه، بدلًا من 234.9 ألف

سابقًا.

وصعدت أسعار الفئة الثانية «GL SR» إلى 243.9 ألف جنيه، مقارنة بـ241.9 ألف، وقفزت أسعار الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 249.9 ألف جنيه، مقابل 247.9 ألف.

كذلك ارتفعت أسعار الفئة الرابعة «GL DAB ABS» إلى 256.9 ألف جنيه، بدلًا من 254.9 ألف، أما الفئة الخامسة «GL H/L» فارتفعت إلى 264.9 ألف جنيه، بدلاً من 262.9 ألف جنيه.