ننشر أحدث قائمة سعرية لهيونداي إلنترا CN7 بعد زيادات اليوم

كتب: باسل الحلواني

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار بعض فئات السيارة هيونداي إلنترا cn7، موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية عبر 7 فئات من التجهيزات.

وتراوحت قيمة الزيادات الجديدة على هيونداي إلنترا cn7 مابين ألف إلى ألفين جنيه، حيث استقرت أسعار الفئتين الأولى

والثانية، فيما ارتفعت الفئات من الثالثة حتى الخامسة بمقدار 2000 جنيه، أما الفئتين السادسة والسابعة فارتفعتا بمقدار ألف جنيه.

واستقرت أسعار الفئة الأولى «SMART» من السيارة عند 317 ألف جنيه، وأبقت «جي بي غبور أوتو» على أسعار «إلنترا CN7» الفئة الثانية «SMART SAFETY» عند مستوى

327 ألف جنيه.

بينما ارتفعت أسعار «إلنترا CN7» الفئة الثالثة «SMART FUN» إلى 339 ألف جنيه، بدلًا من 337 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار «إلنترا CN7» الفئة الرابعة «SMART PLUS» إلى 365 ألف جنيه، مقارنة بـ363 ألفًا.

وقفزت أسعار الفئة الخامسة «MODERN» إلى 390 ألف جنيه، مقابل 388 ألفًا، وقدرت أسعار الفئة السادسة «ADVANCED» إلى 427 ألف جنيه، بدلًا من 426 ألفًا، أما الفئة السابعة «PREMIUM» فارتفعت إلى 487 ألف جنيه، مقارنة بـ486 ألفًا.