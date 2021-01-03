زيادات تصل إلى 3 آلاف جنيه على هيونداي أكسنت RP

كتب: باسل الحلواني

كشفت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات هيونداي في شهر يناير.

وشهدت القائمة ارتفاعاً في أسعار السيارة هيونداي أكسنت RP المجمعة محلياً موديل 2021، وتصل قيمة الزيادة الجديدة التي أقرتها "غبور"

على جميع فئات "أكسنت RP" إلى 3000 جنيه.

وتتوافر السيارة في السوق المحلية بـ 4 فئات من التجهيزات، وارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة بمقدار 2000 جنيه ليرتفع سعرها من 207 آلاف جنيه، إلى

209 ألف جنيه.



أما الفئة الثانية فارتفع سعرها كذلك بمقدار 2000 جنيه ليرتفع سعرها من 217 ألف جنيه، إلى 219 ألف جنيه.



وارتفعت الفئة الثالثة من 222 ألف جنيه، إلى 225 ألف جنيه، بمقدار زيادة بلغ 3000 جنيه.



وأصبح سعر أعلى فئة من السيارة "الرابعة" 245 ألف جنيه، بدلاً من 242 ألف جنيه، بمقدار ارتفاع 3000 جنيه.

