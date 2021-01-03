الكشف عن سيارة عسكرية مصفحة سعرها 1.3 مليون ريال للاستخدام الشخصي!

الخليج ٣٦٥ نت – كثيرة هي السيارات المدرعة التي لا يُمكن تمييزها تقريباً عن نسخها التقليدية سواءً كانت كاديلاك أو لينكون أو مرسيدس، لكن شركة انكس الكندية كشفت عن سيارة Sentry Civilian، وهي اس يو في مصفحة بتصميم عسكري ومقصورة تُشبه الطائرات، وهاكم أبرز ما يُميزها:

تصميم خارجي عسكري ومقصورة داخلية فائقة الفخامة.

بالرغم من شكلها العسكري إلا أنها مخصصة للاستخدام الخاص.

يبدأ سعرها من 350,000 دولار (1,313,000 ريال).

في الداخل تتميز بكل ما يُمكنك توقعه من سيارة ليموزين راقية.

تحتوي على كراسي منفصلة مدفأة ومبردة وملفوفة بالجلود المخيطة بتصميم ماسي أنيق.

يُمكن للركاب مشاهدة التلفزيون على شاشة تتراجع كهربائياً لتكون بمثابة فاصل عن المقاعد الأمامية.

يُمكن للركاب التحكم في التلفزيون والراديو والمقاعد والمناخ من خلال لوحات تحكم موجودة في جميع أنحاء المقصورة.

يُمكن للمشترين تخصيص المزايا الداخلية وتخطيطها حسب رغباتهم.

تقدم انكس مزايا إضافية مثل ميني بار وطاولات قابلة للسحب.

تحصل السيارة بشكل قياسي على زجاج مقاوم للرصاص، وإطارات بدون هواء، ومقصورة ركاب مصفحة.

عززت انكس مقصلات الأبواب والمناطق الحساسة الأخرى لزيادة حمايتها.

يُمكن للمشترين تجهيزها بتصفيح يصل إلى مستوى BR6 والذي يُمكنه حماية السيارة من انفجارات القنابل اليدوية.

تستند السيارة على منصة فورد F-550 مع نظام تعليق ومكابح متطورة.

يُمكن للسيارة التعامل مع المناخات القاسية والتضاريس الوعرة.

تستمد قوتها من محرك ديزل V8 سعة 6.7 لتر.

يُمكن شحن السيارة لأي مشتري حول العالم.