كيا ستكشف عن 5 سيارات جديدة خلال عام 2021

الخليج ٣٦٥ نت – ستُغير كيا العبارة التي تتخدها شعاراً لها من “القدرة على المفاجأة” إلى “الحركة التي تُلهم”، والتي سجلتها في هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية في نهاية 2020.

لكن يبدو أن التغييرات داخل كيا لن تقتصر على الشعارات وحدها، فمن المقرر أن تكشف صانعة السيارات الكورية الجنوبية عن خمسة طرازات جديدة في 2021.

في البداية، ستكشف الشركة عن نسخة هجينة من كيا سورينتو في أواخر 2021، لكن هذا لن يكون الكشف الأكبر، حيث تعمل كيا على سبورتاج جديدة، وكذلك نيرو جديدة، ورُبما طرازات أخرى أيضاً.

يُذكر أن سيارات كيا الجديدة تأتي أيضاً مع تغييرات في قيادة الشركة بأمريكا، حيث أصبح بيل بيفر مدير العمليات ونائب الرئيس التنفيذي، كما ستتم ترقية راسل واجر، إلى منصب رئيس التسويق.

