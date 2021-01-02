القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. تخطط العديد من شركات السيارات العالمية لتعزيز أسطولها من المركبات بطرازات جديدة تعمل بمحركات هجينة لأول مرة وستطرح خلال 2021. قالت شركة لاند روفر البريطانية إنها ستطرح الأيام القادمة النسخة الأحدث من طراز "فيلار"، تنافس من خلالها بورش ماكان تيربو الجديد. قدمت شركة جاجوار البريطانية للأسواق 9 طرازات مختلفة من سياراتها على مدار عام 2020، من مختلف الفئات وبأحجام وقدرات متفاوتة. عرفت محركات V12 بكونها محركات مخصصة للسيارات الرياضية الخارقة لما تتمتع به من قدرات رياضية فائقة وأداء متميز. يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات يابانية الصنع من مختلف الماركات. تنافس شركة لاند روفر البريطانية ضمن فئات SUV بالنسخة الأحدث لعام 2021 من طراز رينج روفر سبورت. شهد عام 2020 طرح 8 طرازات خلابة من السيارات الكونفرتابل "ذات السقف المكشوف" ببصمة 4 شركات كبرى. طرحت شركة فولفو 8 سيارات رائعة في الأسواق على مدار عام 2020، لتنافس العلامة التجارية السويدية في مختلف الفئات. طرحت شركة بي إم دبليو نسخة جديدة لعام 2021 من طراز X1 لتشعل المنافسة في فئة السيارات الــSUV صغيرة الحجم. قدمت شركة هوندا اليابانية نسخة جديدة لعام 2021 من طراز أكورد، تنافس بها موديلات تابعة لفئة سيدان أبرزها طراز كيا K5. أعلنت شركة جيب الأمريكية طرح النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز Renegade، للمنافسة على حصة الأسد في سوق سيارات SUV الصغيرة. توفر بريطانيا مساحات مخصصة لركن السيارات الكهربائية بالشوارع فقط، في إطار عدة مزايا تساهم في إقبال المواطنين على شرائها.

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الخليج 365 للسيارات.. 9 تحف من جاجوار وتألق لاند روفر فيلار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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