المصطفى عبد الحليم: تشغيل السيارات بالغاز يحقق وفراً للمواطن والدولة

كتب: باسل الحلواني
أكد المصطفى عبد الحليم، خبير السيارات، أن مشروع إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز من المنتظر أن يُسهم في زيادة حجم مبيعات السيارات، وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر.
وقال إن تقديم الحكومة لبرامج تمويل مناسبة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،سوف يحفز العديد من المواطنين للمشاركة في مشروع الإحلال.
صرح "عبد الحليم"، بأن مبادرة الإحلال لن تقوم بنزع ملكية السيارات من المواطنين، لكن سيتم تشجيعهم بطرق مختلفة لتخريد المركبات القديمة، مضيفاً أن المشروع سيحقق وفراًفي تكلفة التشغيل للمواطنين.
أضاف أنه رغم عدم الإعلان رسمياً حتى الآن عن الآلية التي سوف يتم من خلالها تقدير قيمة السيارات التي سيتم تخريدها، إلا أنه من المتوقع أن يكون تقديراً عادلاً، خاصةً أن التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي والاستغناء عن الوقود التقليدي تدريجياً سوف يخفف عبء كبير عن كاهل الدولة، ويحقق وفراً في الموازنة على المدى الطويل.
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