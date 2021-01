“تقرير” فورد لن توقف تصنيع سيارتها موستنج

الخليج ٣٦٥ نت – يُمكن لعشاق فورد موستنج الاطمئنان قليلاً، حيث نجت سيارة العضلات طوال 56 عاماً من تطور السيارات، ومع دخولنا عام 2021، أصبحت السيارة الآن آخر سيارة في تشكيلة فورد في امريكا الشمالية ليست بيك آب أو اس يو في أو كروس أوفر، وستبقى على هذا النحو لجيل آخر على الأقل.

يؤكد هذا الأمر تقرير جديد من Ford Authority، حيث قال رئيس فورد موستنج جيم أوينز، عندما سُئل عن مستقبل السيارة، أنه على الرغم من امتلاكها جزء صغير جداً من مبيعات فورد، إلا أن قطاع السيارات الرياضية سيظل مُستمراً، وهي في الواقع السيارة الرياضية الأكثر مبيعاً في العالم، والجدير بالذكر أن الجزء الأكبر من مبيعاتها لا يزال في السوق الأمريكي.

هذه المقابلة مطمأنة بالتأكيد لعشاق سيارة العضلات، كما أننا نعلم أن الجيل القادم من موستنج سيتم إطلاقه في 2022، في حين أن المستقبل لا يزال غامضاً، فقد كشفت الشركة عن موستنج ماخ E الكهربائية ذات الأربعة أبواب، والتي أزعجت بعض محبي الطراز، كما أن هُناك شائعات قوية مفادها أن الجيل القادم من سيارة العضلات ستحوي محرك V8 جديد سعة 6.8 لتر.

في الختام، من المضمون إلى حد كبير أن يظل لقب موستنج مستمراً لبعض الوقت، وأن طراز واحد على الأقل سيكون سيارة ذات بابين ومحرك أمامي ودفع خلفي، أما بالنسبة لما يخبئه المستقبل لموستنج، فلا يعلمه أحد حتى الآن.

