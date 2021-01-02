“بالفيديو” شركة روبوتات تمتلكها هيونداي تستعرض قدراتها بالرقص الجماعي

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت الروبوتات ذات الشكل البشري التي صنعتها شركو بوستون دايناميكس والتي قامت هيونداي بشراؤها مؤخراً، في فيديو جديد، لكن التركيز هذه المرة ليس على خفة الحركة أو القوة، بل يتعلق الأمر بمدى قدرتهم على الرقص.

يُظهر الفيديو قيام روبوتات أطلس بالرقص على أغنية “الرقص مع النجوم”، وقامت الشركة بنشر الفيديو بعنوان Do You Love Me؟

وكما هو الحال دائماً، فقد أثار الفيديو الكثير من الإعجاب وردود الفعل الجيدة على نطاق واسع، بدءً من المزاح بأن هذا دليل على فناء البشرية، وصولاً إلى تعليق الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، على الفيديو كالتالي:

يُذكر أن هذا هو أول فيديو من هذا النوع من بوستون دايناميكس بعد أن استحوذت هيونداي عليها من سوفتبانك في منتصف ديسمبر الجاري، حيث اشترتها هيونداي بقيمة 1.1 مليار دولار (4.1 مليار ريال).

في الختام، تصف بوستون دايناميكس هذه الرقصة بأنها رقصة احتفالية ببداية عام تأمل الشركة في أن يكون أكثر سعادة، ويُمكنك مشاهدة الفيديو بالكامل من هنا: