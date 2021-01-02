ماراثون بسوق السيارات "الهجينة".. طرازات لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط العديد من شركات السيارات العالمية لتعزيز أسطولها من المركبات بطرازات جديدة تعمل بمحركات هجينة لأول مرة وستطرح خلال 2021.

وفي تقرير بالصور جمع موقع "هوت كارز"، مجموعة لأبرز السيارات التي ستطرح طرازات جديدة في 2021 بمحركات هجينة، لكسب شرائح جديدة من العملاء.

وضمت القائمة، طراز تويوتا كورولا، الذي سيطرح منه نسخة بسعر 23,500 ألف دولار.



كما ضمت القائمة طراز هيونداي إيلنترا، الذي سيطرح منه نسخةبسعر يتراوح ما بين 23,550 و 28,100 ألف دولار.

وطراز فولكسفاجن "باسات"، الذي تطرح منه نسخة تتراوح بسعر ما بين 23,995 و 29,995 ألف دولار.

وطراز هوندا أكورد، الذي تطرح منه نسخة تعمل بمحرك هجين تتوفر بتكلفة تتراوح ما بين 26,370 و 36,240 ألف دولار.

ومن تويوتا أيضا جاء ضمن القائمة طراز "كامري"، الذي تطرح منه نسخة تعمل بمحرك هجين بتكلفة تتراوح ما بين 27,270 ألف دولار، و 37,720 ألف دولار.

وطراز هيونداي سوناتا، الذي تطرح منه نسخة تعمل بمحرك هجين وتتوفر بتكلفة تتراوح ما بين 27,750 و 35,300 ألف دولار.

ومن بي إم دبليو تضم القائمة، طراز الفئة الثالثة، الذي تطرح منه نسخة تعمل بمحرك هجين لعام 2021، وتتوفر بتكلفة تتراوح ما بين 44,550 و 46,550 ألف دولار.