“بالفيديو” سائق فورمولا يختبر قدرات لكزس IS اف سبورت

الخليج ٣٦٥ نت – سيارات لكزس إف سبورت ليست سيارات مخصصة للأداء بالكامل، لكن هذا لا يعني بالطبع أنها ليست ممتعة في القيادة، حيث قام سائق الفورمولا دريفت كين جوشي، بأخذ سيارة لكزس IS اف سبورت في جولة لتجربتها.

قام السائق المحترف باختبار السيارة في مضمار آبل فالي بكاليفورنيا، وقد واجهته بعض المشاكل في البداية لتطويع السيارة، حتى أنه فكر ما إذا كانت الإطارات بحاجة إلى النفخ الزائد، إلا أنه تمكن بعد ذلك من التفحيط بالسيارة برفع القُوة المطبقة على العجلات.

وقد لاحظ جوشي أن السيارة بمجرد أن تنحرف على الجانب، تكون سهلة في التحكم بفضل قاعدة العجلات الطويلة، ولسنا متأكدين بالطبع ما إذا كانت لكزس قد وضعت ذلك في الاعتبار أثناء تصميم السيارة، لكن صانعة السيارات اليابانية كانت تنوي أن يستمتع الناس بقيادتها بكل تأكيد.

في الختام، قال كين جوشي أنه استمتع كثيراً بقيادة السيارة، وبالتأكيد إذا كان أحد أبرع السائقين في الفورمولا دريفت قد استمتع بها، فهو دليل واضح أن السيارة يُمكنها تقديم تجربة قيادة مُميزة.