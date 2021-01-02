بداية عربية قوية في المرحلة التمهيدية لرالي داكار السعودية 2021

الخليج ٣٦٥ نت – بداية نسخة 2021 من رالي داكار تشهد انطلاقة قوية للأسماء العربية، حيث حقق القطري ناصر العطية الزمن الأسرع في المرحلة التمهيدية، في ظل سيطرة تويوتا على المراكز الأربعة الأولى، في حين حل يزيد الراجحي في المركز الثاني، والشيخ خالد القاسمي المُشارك من فريق أبوظبي ريسينغ في المركز السابع.

والجدير بالذكر أن النسخة الثانية من رالي داكار تنطلق في الأراضي السعودية إثر انتقال الرالي إلى المملكة بدءًا من نسخة العام الماضي، وذلك عبر مرحلة افتتاحيّة قصيرة بلغ طولها 11 كلم في جدّة تحضيرًا للسائقين للتحدّي الأصعب الذي ينتظرهم هذا العام والذي يتّبع مسارًا مختلفًا بالكامل عن نسخة 2020.

وفي هذه الأثناء كان الفائز بنسخة العام الماضي كارلوس ساينز الأب غائبًا عن المراكز الأولى، بل تواجد خارج الـ 20 الأوائل في ظلّ ابتعاده بـ 36 ثانية عن العطيّة، ويعود ذلك إلى مواجهته لبعض المشاكل في أحد إطاراته، وكان ذلك سبب تأخّر الإسباني.

وإليكم جدول يوضح فارق التسارع بين المتنافسين العشر الأوائل في المرحلة التمهيدية: