انطلاق فعاليات رالي داكار السعودية 2021 بمشاركة 559 متسابق من 49 دولة

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت فعاليات النسخة الـ42 من رالي داكار السعودية 2021 في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على ساحل البحر الأحمر بمسافة تبلغ 7.700 كيلومتر وبمشاركة 559 متسابقا من 49 دولة، حيث افتتحه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد اليوم السبت، على أن ينتهي في 15 يناير الجاري أيضاً في جدة.

في حين سيمر السباق بـ 12 مرحلة، يمر تباعاً بكل من بيشة ووادي الدواسر والرياض وبريدة وحائل وسكاكا ونيوم والعلا وينبع، ويقطع فيه المتسابقون 7.700 كيلومتر، ويُشارك في السباق 328 مركبة ما بين 130 دراجة نارية ورباعية و129 سيارة و”تي 3″ وعربة صحراوية، و27 مركبة فئة “داكار كلاسيك”، حيث بدأ وصول المشاركين في الرالي اعتبارا من يوم الأحد الماضي.

كما سيضم السباق فئة جديدة تشارك لأول مرة في الرالي العريق، حيث تدخل فئة داكار كلاسيك حلبة السباق لتمنح فرصة فريدة للسيارات والشاحنات التي شاركت في رالي داكار أو أي سباق عالمي قبل عام 2000، في حين قام منظمو السباق بتوفير ثماني طائرات مروحية (هليكوبتر)، و15 شاحنة محملة بالمعدات وطاقم طبي كبير ومسعفين حتى يكون تركيز السائقين منصبا على المراحل الـ12 للسباق.

يجدر بالذكر أن السعودية كانت قد استضافت رالي داكار في يناير الماضي للمرة الأولى على مستوى قارة آسيا، حيث تستمر إقامة السباق العريق في السعودية لعشر نسخ متتالية، وشهدت النسخة الأولى في السعودية مشاركة 342 متسابقا من 68 دولة في خمس فئات على مدار 13 يوما، وبامتداد نحو 7.700 كيلومتر.

في الختام، يُذكر أن حفل الافتتاح يأتي عقب الانتهاء من مرحلة الفحص الفني والتقني التي استمرت على مدار يومين قام خلالهما المنظمون بفحص المركبات المشاركة في السباق للتأكد من مطابقتها للشروط.​