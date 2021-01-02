قدرات مميزة.. لاند روفر "فيلار" الجديدة تتحدى بورش ماكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة لاند روفر البريطانية إنها ستطرح الأيام القادمة النسخة الأحدث من طراز "فيلار"، تنافس من خلاله بورش ماكان تيربو الجديد.

وفي تقرير بالصور عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطراز شمل الكشف عن قوة المحرك ،وما سيتوفر منه من فئات وأبرز الكماليات.

ووفق الموقع، أجرت لاند روفر العديد من التحسينات على نسخة 2021 من الطراز، أبرزها الدعم بنظام كهربائي هجين.





الأسعار

يتوفر من طراز لاند روفر "فيلار" مجموعة كبيرة من الفئات يصل عددها لـ 10 فئات، الأقل S بسعر 58,050 ألف دولار، والأعلى SV Autobiography بسعر 92 ألف دولار.





التقنيات



من الداخل، يحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات مزدوجة بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.0 بوصة، تعمل بانظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام تحكم بالأوامر الصوتية وخاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

واختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وتشمل نظام للمكابح ذاتية التفعيل عند الطوارئ وللحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.