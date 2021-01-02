9 تحف من جاجوار في 2020.. عام حافل للبريطانية الفاخرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة جاجوار البريطانية للأسواق 9 طرازات مختلفة من سياراتها على مدار عام 2020، من مختلف الفئات وبأحجام وقدرات متفاوتة. وإلى جانب الفئات الرياضية والسيدان الفخمة، قدمت جاجوار سيارات كونفرتابل وكهربائية هجينة، بقدرات تمكنت من منافسة مختلف الماركات الأخرى بقوة من داخل وخارج أوروبا. وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا للسيارات الـ 9 التي طرحتها جاجوار للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع كشفه عن أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي: جاجوار 2020 XF Sportbrake التكلفة الافتتاحية: 66,300 دولار عدد الفئات المتوفرة: 2 قوة المحرك: 380 حصانا عزم الدوران: 332 لفة/قدم جاجوار 2020 SL-Class التكلفة الافتتاحية: 52,250 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: 296 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم جاجوار 2020 XE التكلفة الافتتاحية: 40,950 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: 247 حصانا عزم الدوران: 269 لفة/قدم جاجوار 2020 I-Pace التكلفة الافتتاحية: 71 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: 394 حصانا عزم الدوران: 512 لفة/قدم جاجوار 2020 F-type R التكلفة الافتتاحية: 102,825 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 550 حصانا عزم الدوران: 502 لفة/قدم جاجوار 2020 F-type التكلفة الافتتاحية: 62,750 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: 374 حصانا عزم الدوران: 339 لفة/قدم جاجوار 2020 F-Pace SVR التكلفة الافتتاحية: 81,750 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 1 قوة المحرك: 550 حصانا عزم الدوران: 502 لفة/قدم جاجوار 2020 F-Pace التكلفة الافتتاحية: 46,350 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 7 قوة المحرك: 296 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم جاجوار 2020 E-Pace التكلفة الافتتاحية: 41 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 6 قوة المحرك: 296 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم

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