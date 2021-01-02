السيارات الخارقة.. 8 طرازات تحتضن محرك V12 المرعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرفت محركات V12 بكونها محركات مخصصة للسيارات الرياضية الخارقة لما تتمتع به من قدرات رياضية فائقة وأداء متميز.

وجمع موقع "هوت كارز" المتخصص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات الرياضية التي طرحت بمحركات V12 خارقة .

وبدأت القائمة بطراز فيراري إينزو العامل بمحرك V12 ينتج قوة 651 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية وتصل سرعته القصوى لـ 221 ميلا في الساعة.



من بعده ضمت القائمة طراز لامبورجيني "أفينديتور" العامل بمحرك V12 الذي ينتج قوة 690 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، وتصل سرعته القصوى لـ 271 ميلا في الساعة.

ثم جاء طراز جاجوار XJR-15 العامل بمحرك V12 ينتج قوة 420 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية وتصل سرعته القصوى لـ 191 ميلا في الساعة.

ومن مكلارين جاء ضمن القائمة الطراز الشهير F1، العامل بمحرك V12 ينتج قوة 618 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3.2 ثانية وتصل سرعته القصوى لـ 248 ميلا في الساعة.

ثم جاء طراز لامبورجيني "ديابلو" العامل بمحرك V12 ينتج قوة 550 حصانا، ويتمتع بمعدل دوران 457 لفة/قدم.

ومن ماركة فيراري ضمت القائمة أيضا طراز "لا فيراري" العامل بمحرك V12 ينتج قوة 918 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان، وتصل سرعته القصوى لـ 220 ميلا في الساعة.

ثم جاء طراز مرسيدس 600SEL، العامل بمحرك V12، ينتج قوة 400 حصان بسعة 6 لترات وكان ظهوره الأول عام 1990.

وفي ختام القائمة جاء طراز TVR CERBERA SPEED 12، العامل بمحرك V12 ينتج قوة 800 حصان.



