سقوط "صيد ثمين".. باكستان تعتقل زعيم "عسكر طيبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت باكستان ،السبت، اعتقال زعيم جماعة"عسكر طيبة" الإرهابية، التي تتهمها أمريكا والهند بالوقوف وراء هجمات مومباي عام 2008.

وقال متحدث باسم دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لإقليم البنجاب، السبت، إنه "ألقي القبض على زكي الرحمن لاخفي، زعيم تنظيم عسكر طيبة المحظور على خلفية اتهامات بتمويل الإرهاب".

وأضاف، أن هناك تقارير عن أن المشتبه به كان يدير مستوصفا طبيا لجمع الأموال وصرفها على الأنشطة المسلحة والإرهابية.

وذكرت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي، أن "لاخفي" هو قائد العمليات لتنظيم عسكر طيبة، متهمة إياه بالتورط في أنشطة مسلحة في عدد من المناطق والدول، بما فيها الشيشان والبوسنة والعراق وأفغانستان.

وتقول السلطات الهندية إن المهاجم الوحيد الذي نجا من هجوم مومباي عام 2008، حيث قتل فيه 166 شخصا، أخبر المحققين قبل إعدامه أن المهاجمين كانوا على اتصال بزكي لاخفي.

وعسكر طيبة أو "لشكر طيبة" هي منظمة تأسست في تسعينيات القرن الماضي على يد حافظ محمد سعيد، أستاذ الهندسة السابق في جامعة بنجاب الباكستانية، وصنفتها الولايات المتحدة، منذ أواخر عام 2001، على أنها منظمة إرهابية.

