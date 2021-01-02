رابطة تجار السيارات: سوق المستعمل يترقب "الإحلال"

كتب: باسل الحلواني

أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المستعملة يترقب الإعلان عن التفاصيل الكاملة لمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وذلك مع انطلاق فعاليات معرض تكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات بالغاز الطبيعى.

صرح "حماد"، بأن حركة البيع والشراء للموديلات القديمة التي مر

على إنتاجها أكثر من 20 عامًا تكاد تكون منعدمة انتظارًا للإعلان عن تفاصيل المشروع القومي لإحلال السيارات المستعملة بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مضيفًا أن الطرازات المستعملة التي لم يمر على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، وكذلك "كسر الزيرو" التي قطعت مسافات لا تتخطى الـ 20 ألف كيلومتر، هي الأكثر رواجًا حاليًا وتشهد نقصًا في الكميات المعروضة منها بالأسواق.

قال رئيس قطاع المستعمل، إن تخريد السيارات القديمة المتهالكة يأتي في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها القيادة السياسية للحاق بركب الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المركبات القديمة تتسبب في الكثير من الأضرار البيئية.

أضاف "حماد"، أن التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي يوفر الكثير من الأموال لخزينة الدولة، خصوصًا في ظل اكتشافات الغاز الطبيعي الضخمة الأخيرة.