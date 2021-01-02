كتب: باسل الحلواني شهدت مبيعات السيارات في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2020، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك". ووفقاً للتقرير الصادر عن "أميك"، فإن مبيعات السيارات ارتفعت خلال الـ 11 شهراً الأولى "https://alwafd.news/").display(); "https://alwafd.news/").display(); وأظهر التقرير ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة خلال الـ 11 شهراً الأولى "https://alwafd.news/").display();

كذلك أكد "أميك"، أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا ارتفعت بنسبة 2.8% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، لتصل إلى 82 ألفًا و350 وحدة، مقابل 80 ألفًا و142 سيارة فى الفترة نفسها من 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال الفترة من "يناير" إلى "نوفمبر" 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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