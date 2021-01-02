وكيل لادا وبي واي دي: مبادرة إحلال السيارات تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية

كتب: باسل الحلواني
أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكيل علامتي بي واي دي، ولادا فى مصر، أن انطلاق فعاليات أول معرض مختص بمبادرة إحلال السيارات القديمة، وتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، يوم الاثنين المقبل، من المنتظرأن يحدث انتعاشة لقطاع السيارات خاصةً المجمعة محلياً.
وصرح "سليمان"، بأن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف تسهم في زيادة الفرص الاستثمارية على مستوى شركات التجميع المحلي، وكذلكقطاع الصناعات المغذية، خاصةً مع ارتفاع معدلات الإنتاج في ظل الطلب المتوقع.
أضاف أن الحكومة من المنتظر أن تقدم برامج تمويل، وحوافز متميزة للعملاء المشاركين في المبادرة، موضحاً أن المعرض سوف يتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء.
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