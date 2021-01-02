عامل سابق بمرسيدس يحطم سيارات V-Class بقيمة 9 مليون ريال!

الخليج ٣٦٥ نت – قام عامل سابق غاضب في مرسيدس يبلغ من العمر 38 عام بتحطيم أكثر من 50 سيارة فان في مصنع فيتوريا للتجميع التابع للشركة في إسبانيا، حيث قام بسرقة حفار يُستخدم عادة لأعمال الطرق، وقاده مسافة 21 كم ليخترق بوابة المصنع ويُدمر العديد من سيارات في كلاس، وكان ينوي إتلاف خط التجميع أيضاً.

فيما تُقدر وسائل الإعلام المحلية أن العامل تسبب في خسائر وأضرار في الممتلكات تُقدر بأكثر من 2 مليون يورو، أي ما يعادل 9 مليون ريال سعودي، ولحسن الحظ، حدثت نوبة الغصب في الليل عندما كان هناك عدد قليل من العُمال في الموقع.

يُذكر أن عُمال هذا المصنع قاموا بمظاهرات مؤخراً بسبب أن نظام الوردية الجديد الذي نفذته مرسيدس سيؤدي إلى تسريع 10 إلى 15 بالمائة من العُمال هناك، وذكرت الصحف أن عُمال مرسيدس تجمعو في المصنع في 18 ديسمبر للاحتجاج على تسريح العُمال، بحجة أن مرسيدس كان بإمكانها استكشاف البدائل قبل تسريح العُمال.

وفي النهاية، يجدر بالذكر أن مرسيدس في كلاس يبدأ سعرها في أوروبا من 29,000 يورو (132,000 ريال) وهي فان كبيرة وراقية تستمد قوتها من محرك هجين، وقد تم تصميم المقصورة الداخلية لنقل الركاب براحة تامة.