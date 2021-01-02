رينج روفر سبورت.. إطارات عملاقة في نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنافس شركة لاند روفر البريطانية ضمن فئات SUV بالنسخة الأحدث لعام 2021 من طراز رينج روفر سبورت.

وتستهدف لاند روفر حصد النسبة الأعلى من مبيعات هذه الفئة، تحديدا من خلال نسختها عالية الأداء "سوبرتشارج".

وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز رينج روفر سبورت سوبر تشارج، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المتوفرة منه للبيع وأبرز كمالياته، وسر الإطارات العملاقة فيه.

الجديد بنسخة 2021

أبرز ما أجرته لاند روفر من تحديثات لطراز رينج روفر سبورت سوبر تشارج، توفير نسخة خاصة جديدة تطرح منه ضمن فئاته الرئيسية باسم SVR Carbon Edition، مع توفير إطارات بحجم أكبر يصل حتى 22 بوصة.





الأسعار

طراز رينج روفر سبورت سوبر تشارج بتوفر للبيع ضمن 4 فئات، الافتتاحية باسم Dynamic وبتكلفة 88,850 ألف دولار، تليها فئة Autobiography بتكلفة 99,850 ألف دولار، ثم فئة SVR بتكلفة 116,850 ألف دولار، وأعلى فئة SVR Carbon Edition وتتوفر بتكلفة 131,350 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز بنسخته الجديدة بمحرك سوبر تشارج، فئة V8 سعة 5 لترات وينتج قوة تتراوح ما بين 518 و 575 حصانا، مع نظام دفع خلفي.





التقنيات

وضمن الكماليات، يطرح طراز رينج روفر سبورت سوبر تشارج بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات ذكية من طراز InControl Touch Pro Duo، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، تدعم شبكة الجيل الرابع.





الأمن وحماية

تشمل أظمة الحامية فرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من المركبات عبر ضبط السرعة.