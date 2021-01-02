سيارات "السقف المكشوف" في 2020.. 4 شركات تطرح 8 طرازات خلابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2020 طرح 8 طرازات خلابة من السيارات الكونفرتابل "ذات السقف المكشوف" ببصمة 4 شركات كبرى.

وقدم موقع "أوتو كار" تقريرا بأبرز سيارات هذه الفئة من مختلف الماركات.

وضمت قائمة الموقع البريطاني المختص بأخبار السيارات في مقدمتها، طراز TT Roadster بنسخته الجديدة التي طرحت لعام 2020، وتوفر بمحرك سعة 2.0 لتر، بقوة تتراوح بين 194 و 242 و 302 حصان.

ومن ماركة مرسيدس، جاء طراز E-Class Cabriolet، وتوفر للبيع بمحرك سدادسي الأسطوانات ينتج قوة 362 حصانا، بسعة 3 لترات، وبمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 5.1 ثانية.

كما ضمت القائمة نسخة عام 2020 التي طرحت من طراز ميني كوبر "كونفرتابل" بسقف مكشوف، والتي توفرت بمحرك ينتج قوة 200 حصان.

كما ضمت القائمة طراز 4 Series Convertible، من شركة بي إم دبليو والذي طرح بعدة خيارات فيما يخص المحرك، الأقوى هو محرك يتوفر لفئة 440i من الطراز بسعة 3 لترات وينتج قوة 320 حصانا سدادس الأسطوانات وبمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 5.1 ثانية.

ومن ماركة أودي، ضمت القائمة نسخة 2020 التي طرحت من طراز A5 كونفرتابل والذي طرح بمحرك سعة 2.0 لتر، ينتج قوة 248 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6 ثواني.

طراز آخر من ماركة بي إم دبليو جاء ضمن القائمة، هو النسخة الكونفرتابل التي طرحت لعام 2020 من طراز 2-Series Convertible، والتي توفرت بمحرك ينتج قوة 248 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 5.6 ثانية.

ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز آخر هو النسخة الكونفرتابل التي طرحت من طراز C-Class Cabriolet، وتوفرت بمحرك ينتج قوة 255 حصانا بمعدل تسارع من صفر حتى 60 ميلا في الساعة خلال 6.1 ثانية.

وفي ختام القائمة، ذكر موقع "أوتو كار" طراز أودي A3 كأحد أبرز السيارات الكونفرتابل في 2020، الذي طرح بمحرك سعة 2.0 لتر ينتج قوة 184 حصانا.



