من لكزس إلى سوبارو.. سيارات يابانية يترقبها السوق في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 طرح مجموعة متميزة من السيارات يابانية الصنع من مختلف الماركات.

موقع "هوت كارز" أعد قائمة بأبرز هذه السيارات المرتقبة ضمن تقرير يكشف أبرز سماتها.

وضمت القائمة طراز NSX Type R من ماركة أكيورا اليابانية الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك سعة 3.5 لتر ينتج قوة 641 حصانا.

كذك، طراز لكزس LC 500 كونفرتابل، الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 471 حصانا، وبتكلفة تبدأ من 101 ألف دولار.

ومن لكزس أيضا ضمت القائمة طراز UX 300 E الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 201 حصان.

ومن الموديلات اليابانية المتميزة المرتقب طرحها خلال العام الجديد، طراز مازدا MX 30 الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 250 حصانا.

وهناك أيضا طراز نيسان GT-R Nismo الرياضي، الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 565 حصانا، بسعة 3.8 لتر، ومعدل دوران 481 لفة/قدم.

ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة طراز GR سوبرا الرياضي، الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 335 حصانا، وبسعة 3 لترات.

وضمت القائمة أيضا من ماركة سوبارو اليابانية، طراز WRX STI الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك ينتج قوة 305 أحصنة، وبسعة 2.0 لتر.

وكذلك، طراز هوندا سيفيك TYPE R الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك رياضي قوي، وبعدد محدود للغاية من النسخ.

ومن ماركة نيسان، جاء ضمن القائمة طراز Ariya الذي تطرح منه نسخة جديدة لعام 2021 بمحرك كهربائي بنطاق سير حتى 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.