فولفو في 2020.. مواصفات 8 سيارات رائعة للعلامة السويدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة فولفو 8 سيارات رائعة في الأسواق على مدار عام 2020، لتنافس العلامة التجارية السويدية في مختلف الفئات. وقدم موقع "كار آند درايفر"، عرضا لمواصفات السيارات التي قدمتها فولفو للبيع بالأسواق منذ بداية 2020، مع أبرز مواصفات هذه الموديلات، وكانت كما يلي: فولفو 2020 XC90 التكلفة الافتتاحية: 49,345 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: 316 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم فولفو 2020 XC60 التكلفة الافتتاحية: 41,145 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 316 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم فولفو 2020 XC40 التكلفة الافتتاحية: 34,695 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 3 قوة المحرك: 248 حصانا عزم الدوران: 258 لفة/قدم فولفو 2020 V90 Cross Country التكلفة الافتتاحية: 55,545 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 1 قوة المحرك: 316 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم فولفو 2020 V90 التكلفة الافتتاحية: 52,445 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 316 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم فولفو 2020 V60 التكلفة الافتتاحية: 40,645 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 316 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم فولفو 2020 S90 التكلفة الافتتاحية: 51,545 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 316 حصانا عزم الدوران: 295 لفة/قدم فولفو 2020 S60 التكلفة الافتتاحية: 37,045 ألف دولار عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 400 حصان عزم الدوران: 472 لفة/قدم



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