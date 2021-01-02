بي إم دبليو X1.. نسخة 2021 تستعين بالأقمار الصناعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة بي إم دبليو نسخة جديدة لعام 2021 من طراز X1 لتشعل المنافسة في فئة السيارت SUV صغيرة الحجم.

والسيارة الجديدة تنافس في فئتها عمالقة آخرين مثل فولفو XC40 ومرسيدس GLA-CLASS.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات نسخة 2021 الجديدة من طراز X1، شمل الكشف عن قوة محركه، والفئات المطروحة منه للبيع، وأبرز كمالياته.

الأقمار الصناعية.. جديد نسخة 2021

عززت الماركة البافارية من القدرات التقنية للطراز بنسخته الجديدة لعام 2021، حيث أضافت مميزات مثل راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، وكشافات أمامية LED مخصصة للقيادة وسط الضباب.





الأسعار

ويتوفر من طراز X1 لعام 2021، فئتان للبيع بتكلفة مختلفة، الافتتاحية باسم sDrive28i وبتكلفة 36,395 ألف دولار، وأعلى فئة xDrive28i وبتكلفة 38,395 ألف دولار.

المحرك

ويطرح الطراز X1 بمحرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ينتج قوة 228 حصانا، مع نظام دفع خلفي AWD، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.3 ثانية، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





التقنيات

ويحظى النظام بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.8 بوصة، تعمل بأنظمة iDrive وأبل كار بلاي.

ويتوفر بالطراز أيضا خاصية اتصال بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، إضافة لنظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة من ماركة Harman/Kardon، ووصلات USB.

لكن يفتقر الطراز لنظام تشغيل أندرويد أوتو على عكس غالبية سيارات بي إم دبليو.





الأمن والحماية

يتضمن الطراز نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام كشافات أمامية بعيدة المدى ذاتية التفعيل أثناء فترات الظلام.