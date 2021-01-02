هوندا أكورد تواجه كيا K5.. تعرف على المحرك الأقوى والسعر الأقل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة هوندا اليابانية نسخة جديدة لعام 2021 من طراز أكورد، تنافس بها موديلات تابعة لفئة سيدان أبرزها طراز كيا K5.

ووضع موقع "كار آند درايفر" الطرازين المتنافسين في مقارنة، تبرز مواصفاتهما، من حيث قوة المحرك، والفئات المتوفرة منهما للبيع، وأبرز الكماليات، والأسعار.

الأسعار



يتوفر طراز كيا K5 للبيع بـ 5 فئات، الأولى باسم LX وبتكلفة 24,455 دولارا، والأعلى باسم GT تتوفر بتكلفة 31,455 دولارا.

أما طراز هوندا أكورد فيتوفر منه للبيع 6 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية باسم LX وبسعر 25,725 دولارا، والأعلى باسم Touring وتطرح بسعر 37,655 دولارا.





المحرك

ويتوفر طراز كيا k5 بمحرك توربيني سعة 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ينتج قوة 180 حصانا بعزم دوران 195 لفة/قدم.

في حين يتوفر طراز هوندا أكورد بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات ينتج قوة 192 حصانا.





التقنيات

يطرح طراز كيا k5 بشاشة معلومات قياسها ما بين 8.0 و 10.25 بوصة، حسب الطلب عند الشراء.

ويدعم شاشتها المعلوماتية أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع نظام توصيل عبر البلوتوث، والنظام الصوتي من ماركة Bose مكون من 12 سماعة مكبرة.

في حين يطرح طراز هوندا أكورد، بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات قياس 8 بوصات، ونظام بلوتوث ووصلات USB، مع توفر أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي مكون من 10 سماعات مكبرة.





الأمن والحماية

يطرح طراز K5 بقدرات تقنية للأمن والسلامة أبرزها التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والفرامل التلقائية في الطوارئ.

وفيما يخص طراز هوندا أكورد، فيطرح بأنظمة أمن وحماية أبرزها نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة.