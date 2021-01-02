جيب Renegade.. تعرف على الجديد في نسخة 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جيب الأمريكية طرح النسخة الأحدث لعام 2021 من طراز Renegade للمنافسة على حصة الأسد في سوق سيارات SUV الصغيرة.

وفي فئتها تنافس جيب Renegade سيارات تتمتع بقدرات متميزة مثل مازدا CX-30، وهيونداي كونا، فبماذا تميزت نسخة 2021؟

الجديد بنسخة 2021

أجرت جييب تحسينات لنسخة 2021 من طراز Renegade، كان من ضمنها تعزيز أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، مع توفير قدرات تقنية جديدة مثل شاشة معلومات أكبر بقياس صل إلى 7 بوصات، وتوفر أيضا لنسخة العام الجديد إطارات بقياس 19 بوصة.





الأسعار

يتوفر من طراز جييب Renegade مجموعة كبيرة من الفئات لعام 2021 يصل عددها لـ 7، الافتتاحية تطرح باسم sport وتتوفر بتكلفة 24,345 ألف دولار، والأعلى تتوفر باسم Traihawk وتطرح بتكلفة 30,195 ألف دولار.

المحرك

يتوفر من طراز Renegade خيارين فيما يخص المحرك، الأول محرك توربيني سعة 1.3 لتر، ينتج قوة 177 حصانا، وعزم دوران 210 لفات/قدم.

والمحرك الأقوى من الطراز سعة 2.4 لتر ينتج قوة 180 حصانا مع عزم دوران 175 لفة/قدم.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 7.0 و 8.4 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لتوفر خاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي من ماركة Kenwood، ونظام ملاحي built-in، بالإضافة لنظام تقني باسم Uconnect من تطوير شركة فيات كرايسلر.





الأمن والحماية

تضمن الطراز نظام للتنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار ونظام للتنبيه في حال الخروج عن المسار، بالإضافة لكاميرات خلفية لرصد الحركة.