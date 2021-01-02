أجهزة ذكية تغرم المخالفين لقواعد ركن السيارات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفر بريطانيا مساحات مخصصة لركن السيارات الكهربائية بالشوارع فقط، في إطار عدة مزايا تساهم في إقبال المواطنين على شرائها.

ولوقف استغلال سائقي السيارات العادية، نجحت شركة تطوير تقنية بريطانية اسمها "AppyWay"، بتطوير أجهزة استشعار ذكية، يتم تثبيتها على الأسفلت بمنتصف البقعة التي تركن بها السيارة الكهربائية لإعادة شحنها.

وسيكون بإمكان هذه الأجهزة الذكية من AppyWay استشعار أي سيارة غير كهربائية تركن في البقعة المخصصة فقط للسيارات الكهربائية.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل، في تقرير، أن بريطانيا تخصص مساحات لركن السيارات الكهربائية أمام محطات شحنها الكهربائية.

وخلال عام 2020 الماضي، كان يستغل سائقي سيارات تعمل بوقود المحروقات هذه المساحة ليقوموا بركن سياراتهم عندها دون وجه حق.





وسيكون بإمكان هذه الأجهزة الذكية من" AppyWay" استشعار أي سيارة غير كهربائية تركن في هذه البقعة، تكون عاملة بالبترول، أو الغاز، لتغرم سائقها على هذا التصرف باستغلال المساحة المخصصة لركن السيارات الكهربائية فقط.

كما ستتمكن هذه الأجهزة من رصد السيارات التي تقف في هذه البقعة دون استغلال الشاحن وتغرم سائقها أيضا، على أن تبدأ الغرامة وفقا للصحيفة من مبلغ 70 جنيه إسترليني.