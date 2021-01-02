تسلا تطرح سيارتها Y في السوق الصينية

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، في الأسواق الصينية سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات موديل واي المصنوعة في الصين.

ويتميز موديل واي بإمكانية التفوق على جميع الطرازات الأخرى التي تنتجها الشركة من حيث

المبيعات، حيث يصل مدى السير الخاص بالسيارة إلى 594 كيلومترا، ومن المتوقع أن تساعد شركة تسلا في توسيع إنتاجها واستهداف قاعدة أكبر من المستهلكين.

وتقدم الصين دعما للسيارات الكهربائية حيث تسعى لمكافحة التلوث الناجم عن استخدام السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

وبحسب الشركة الأمريكية فإن السيارة واي، تقدم بأسعار تبدأ من 339 ألفا و900 يوان، بما يوازي 52 ألف دولار، فيما تبدأ أسعار موديل واي بيرفورمانس إلى 369 ألفا و900 يوان.