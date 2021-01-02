ننشر أحدث قائمة سعرية لسيارات جاجوار ولاندروفر

كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء جاجوار لاندروفر ، عن أحدث قائمة أسعار لسيارات جاجوار ولاند روفر موديل 2021 فى السوق المحلية، والمقرر العمل بها بداية من اليوم الجمعة. السوق المحلية، والمقرر العمل بها بداية من اليوم الجمعة. وشهدت قائمة أسعار سيارات جاجوار لاندروفر ظهور موديلات جديدة للمرة الأولي في السوق المحلية ممثلة فى طراز هجينة، علاوة على طرح موديلات بمحركات أكبر. الأولي في السوق المحلية ممثلة فى طراز هجينة، علاوة على طرح موديلات بمحركات أكبر. وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة الكاملة لأسعار جاجوار ولاندروفر الصادرة عن الوكيل المحلي. قائمة أسعار سيارات جاجوار موديل 2021 قائمة أسعار لاند روفر 2021

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