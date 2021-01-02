30 مليون دولار غرامة على مالكة مرسيدس

كتب: باسل الحلواني

أكدت وحدة الشاحنات التابعة لشركة دايملر إيه جي في أمريكا الشمالية، عن موافقتها على عقوبة مدنية أمريكية بقيمة 30 مليون دولار لتسوية تحقيق أثبت فشلها في سحب مركبات في الوقت المناسب والامتثال للتوجيهات.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور

على الطرق السريع، إفإن "دايملر تراكس نورث أمريكا"، وافقت على تطوير وتنفيذ برنامج تحليل بيانات متقدم لتعزيز قدرتها على اكتشاف عيوب السلامة المحتملة والتحقيق فيها كجزء من أمر مدته عامين.

وكانت وحدة "مرسيدس بنز أمريكا" التابعة أيضا لشركة "دايملر إيه جي"، قد واقفت في ديسمبر من عام 2019، على عقوبة مدنية بقيمة 20 مليون دولار بسبب تعاملها مع عمليات سحب السيارات.

وأفاد البيان بأن الشركة فشلت في إخطار المالكين في الوقت المناسب بشأن عمليات السحب، ولم تقدم جميع التقارير المطلوبة كما لم تطلق عمليتي استدعاء للمركبات المعيبة في الوقت المناسب.