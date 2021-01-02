كتب: باسل الحلواني
أكدت وحدة الشاحنات التابعة لشركة دايملر إيه جي في أمريكا الشمالية، عن موافقتها على عقوبة مدنية أمريكية بقيمة 30 مليون دولار لتسوية تحقيق أثبت فشلها في سحب مركبات في الوقت المناسب والامتثال للتوجيهات.
وبحسب بيان صادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرورعلى الطرق السريع، إفإن "دايملر تراكس نورث أمريكا"، وافقت على تطوير وتنفيذ برنامج تحليل بيانات متقدم لتعزيز قدرتها على اكتشاف عيوب السلامة المحتملة والتحقيق فيها كجزء من أمر مدته عامين.
وكانت وحدة "مرسيدس بنز أمريكا" التابعة أيضا لشركة "دايملر إيه جي"، قد واقفت في ديسمبر من عام 2019، على عقوبة مدنية بقيمة 20 مليون دولار بسبب تعاملها مع عمليات سحب السيارات.
وأفاد البيان بأن الشركة فشلت في إخطار المالكين في الوقت المناسب بشأن عمليات السحب، ولم تقدم جميع التقارير المطلوبة كما لم تطلق عمليتي استدعاء للمركبات المعيبة في الوقت المناسب.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 مليون دولار غرامة على مالكة مرسيدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.