هيونداي وجينيسيس وكيا تحصد 9 جوائز للتصميم في مسابقة “جود ديزاين” السنوية

الخليج ٣٦٥ نت – حصدت مجموعة هيونداي التي تشمل علامات هيونداي وكيا وجينيسيس 9 جوائز للتصميم في مسابقة “جود ديزاين” السنوية .. ولنرى نتائج كل علامة على حدة. هيونداي حصلت هيونداي على أربع جوائز في التصميم لسيارات “بروفيت” و”45″ الاختبارية وإلنترا الجديدة، بالإضافة إلى تصميم البنية التحتية الكهربائية الجديدة للعلامة. جينيسيس جينيسيس حصدت 3 جوائز لسيارات G80 وGV80 وتصميم نظام المعلومات الترفيهية الذي جمع بين عناصر التصميم الكلاسيكية الأنيقة والطابع الفاخر المميز للعلامة مع سهولة الاستخدام. كيا حصلت كيا على جائزتين لسيارات K5 وسورينتو.. ويُذكر أن الأجيال السابقة من كل من سورينتو و K5 حصلت أيضاً على جوائز “جود ديزاين” في عام 2015، كما حصلت تيلوريد وسول على نفس الجائزة في سنوات سابقة.

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