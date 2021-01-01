موجز الخليج 365 للسيارات.. مغامرة تسلا بالصين وأسرع يابانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

بدأت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية الفارهة، بيع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز واي المصنعة في الصين.

توفرت بسوق السيارات العالمية مجموعة متميزة من السيارات اليابانية الرياضية، التي تميزت بقدرات فائقة وسرعات خارقة.

على مدار 24 جزءا من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، ظهرت 30 سيارة مختلفة بقدرات استثنائية وإمكانيات لا تقارن.

على مدار عام 2020، طُرحت مجموعة استثنائية من السيارات التابعة لفئة GT الرياضية عالية الأداء، من مختلف العلامات التجارية البارزة.

يشهد عام 2021 منافسة قوية بين مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة سيدان، وعلى رأسها طرازا هيونداي سوناتا ومازدا 6.

تطرح شركة بي إم دبليو الألمانية نسخة جديدة لعام 2021 من طراز X3 التابع لفئة M، بقدرات متميزة تنافس مثيلاتها بورش ماكان ومرسيدس GLC43.

رغم شهرتها كمادة تصنيع للهياكل الخارجية، لجأت بعض شركات السيارات على غير العادة للاعتماد على "الكاربون فايبر" في صناعة الإطارات.

قدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لكافة الطرازات التي قدمها كل من عمالقة صناعة السيارات اليابانية "ميتسوبيشي" و"مازدا" خلال عام 2020.

السيارات الهجينة Plug-in، هي الفئات العاملة بمحركات كهربائية هجينة، لكن ما هي أبرز الماركات التي طرحت من هذا الطراز خلال 2020؟

