سيارة أسبارك اليابانية الأعلى تسارعاً بالعالم متاحة الآن للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة “أسبارك” اليابانية عن فتح باب الطلب على سيارتها الكهربائية الخارقة “أول Owl”، والموصوفة بالأعلى تسارعاً في العالم.

السيارة مزودة بأربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية 1985 حصان وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 1.72 ثانية فقط بعد تجارب في إيطاليا بإطارات ميشيلين قانونية للطرق، وهو رقم مذهل لا شك.

الهدف الحالي لشركة أسبارك هو صنع 50 وحدة من الهايبركار، منهم 20 للشرق الأوسط وآسيا و20 لأوروبا و10 لأمريكا الشمالية بسعر 3.56 مليون دولار – 13.36 مليون ريال.

من الواضح أن السيارة غير مدعومة بشبكة مبيعات أو حملة تسويقية والسبب أن “أسبارك” ليست شركة سيارات مخضرمة بل هي شركة هندسية صناعية في أوساكو باليابان، وقد قررت تطوير السيارة كمشروع جانبي، ما يفسر انعدام التسويق الجيد لها.

