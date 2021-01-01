تعرف على أهم طرازات مازدا وميتسوبيشي خلال 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لكافة الطرازات التي قدمها كل من عمالقة صناعة السيارات اليابانية "ميتسوبيشي" و"مازدا" خلال عام 2020. وقال الموقع إن الشركتين قدمتا مجموعة متواضعة من السيارات، ولكنها ذات قدرات متميزة. وكشف موقع "كار أند درايفر" عن أبرز مواصفات هذه الطرازات، وكان إجمالي السيارات التي طرحتها مازدا في 2020، 7 طرازات، فيما قدمت ميتسوبيشي 4 طرازات فقط. 7 طرازات لمازدا جاء في مقدمة الطرازات التي طرحتها مازدا طراز 2020 MX-5 Miata التكلفة الافتتاحية: 27.525 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 181 حصانا عزم الدوران: 151 لفة/قدم مازدا 2020 CX-30 التكلفة الافتتاحية: 23 ألف دولار

عدد الفئات المتوفرة: 4

قوة المحرك: 186 حصانا

عزم الدوران: 186 لفة/قدم مازدا 2020 CX-9 التكلفة الافتتاحية: 34.990 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 250 حصانا

عزم الدوران: 310 لفة/قدم قوة المحرك: 250 حصاناعزم الدوران: 310 لفة/قدم مازدا 2020 CX-5 التكلفة الافتتاحية: 26.290 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 250 حصانا

عزم الدوران: 320 لفة/قدم مازدا 2020 CX-3 التكلفة الافتتاحية: 21.740 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 1 قوة المحرك: 148 حصانا

عزم الدوران: 146 لفة/قدم قوة المحرك: 148 حصاناعزم الدوران: 146 لفة/قدم مازدا 2020 Mazda 6 التكلفة الافتتاحية: 25.045 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 187 حصانا

عزم الدوران: 186 لفة/قدم التكلفة الافتتاحية: 25.045 دولاراعدد الفئات المتوفرة: 5قوة المحرك: 187 حصاناعزم الدوران: 186 لفة/قدم مازدا 2020 Mazda 3 التكلفة الافتتاحية: 22.445 دولارا عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 174 حصاا عزم الدوران: 180 لفة/قدم وجاء في مقدمة ما طرحته ميتسوبيشي، طراز 2020 Outlander Sport التكلفة الافتتاحية: 23.790 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 5 قوة المحرك: 148 حصانا

عزم الدوران: 145 لفة/قدم قوة المحرك: 148 حصاناعزم الدوران: 145 لفة/قدم ميتسوبيشي 2020 Mirage G4 التكلفة الافتتاحية: 16.135 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 3

قوة المحرك: 74 حصانا

عزم الدوران: 74 لفة/قدم ميتسوبيشي 2020 Mirage التكلفة الافتتاحية: 15.265 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 4 قوة المحرك: 78 حصانا

عزم الدوران: 74 لفة/قدم

قوة المحرك: 78 حصاناعزم الدوران: 74 لفة/قدم ميتسوبيشي 2020 Eclipse Cross

التكلفة الافتتاحية: 24.190 دولارا

عدد الفئات المتوفرة: 5

قوة المحرك: 152 حصانا

عزم الدوران: 184 لفة/قدم



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