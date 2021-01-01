خامس حادثة خلال شهرين.. اغتيال صحفي وسط أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اغتيل صحفي أفغاني يعمل في إذاعة محلية بالرصاص، الجمعة، في كمين نصبه مسلحون بولاية غور وسط البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وتعد الجريمة الخامسة التي تستهدف صحفيين في البلد المضطرب خلال الشهرين الماضيين.



وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عارف عابر، إن رئيس تحرير إذاعة "صوت الغور" بسم الله عادل إيماق قتل في طريقه إلى مدينة فيروز كوه، عاصمة إقليم غور.

وازدادت الهجمات التي تستهدف صحفيين وسياسيين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر الماضية، رغم مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل الصحفي حتى الآن.

وأكّدت اللجنة الأفغانية سلامة الصحفيين وقوع الهجوم.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين على مقتل الصحفي رحمة الله نكزاد بمسدس كاتم للصوت قرب منزله، أثناء توجهه إلى مسجد قريب في ولاية غزنة في شرق البلاد في 21 ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت المديرية الوطنية للأمن وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في ساعة متأخرة من مساء الخميس أنّه تم اعتقال سجينين من طالبان أُطلق سراحهما قبل محادثات السلام بين المتمردين والحكومة الأفغانية لصلتهما بمقتل نكزاد.



وأفرج عن نحو خمسة آلاف سجين من طالبان العام الماضي، في إطار صفقة تبادل سبقت محادثات السلام التي بدأت في 12 سبتمبر/أيلول بعد طول انتظار.

وقالت المديرية الوطنية للأمن إنه بعد إطلاق سراحهما انضم سجينا طالبان السابقان إلى "جماعة إرهابية" في غزنة نفذت عدة اغتيالات.

وأوضحت أن العنصرين اللذين اعترفا بجرائمهما اغتالا أيضا قاضيا وموظفين حكوميين، ونفت طالبان مسؤوليتها عن مقتل نكزاد.

وجاء مقتل نكزاد بعد أقل من أسبوعين على اغتيال مذيعة الأخبار والناشطة ملالاي مايواند مع سائقها في مدينة جلال آباد، في هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

والشهر الماضي، قتل الصحفي إلياس دايي الذي كان يعمل في إذاعة الحرية في هجوم بسيارة مفخخة في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان.

وشهد الشهر نفسه مقتل ياما سياواش المذيع التلفزيوني السابق في انفجار عبوة ناسفة لصقت بسيارته قرب منزله في كابول.