براءة اختراع تويوتا تتخيل مغسلة سيارات ذاتية

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الخليج ٣٦٥ نت – كل يوم نرى براءة اختراع أغرب من الأخرى في مجال السيارات، ونعلم بالطبع أن معظم هذه “الاختراعات” تظل نظرية مع صعوبة تحقيقها على أرض الواقع لأعوام طويلة.
آخر براءات الاختراع الفريدة من نوعها قادمة من تويوتا، والتي تخيلت مغسلة سيارات ذاتية مخصصة للسيارات ذاتية القيادة.
وستتواصل المغسلة مع كومبيوتر السيارة بشكل مباشر عبر سيرفر سحابي لمعرفة ما إذا كانت السيارة بحاجة إلى تنظيف أم لا.
كما سيتم التأكد أولاً من أن الطرق من وإلى المغسلة لن تؤدي لاتساخ السيارة مجدداً بعد تنظيفها، ولكن لا نعلم بالضبط كيف ستتيقن الكومبيوترات من ذلك.. في النهاية هي براءة اختراع مثيرة للاهتمام، وقد نراها يوماً ما بعد انتشار السيارات الذاتية في الأسواق.
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