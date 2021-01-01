إنتاج الصين من الغاز يقلب الموازين.. خبير: سيفوق النفط في 2025

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع تشو تساي نينغ خبير التنقيب لدى مؤسسة البترول الوطنية الصينية، أن يفوق إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إنتاج النفط الخام في 2025.

وقالت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، في بيان، الجمعة، إن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من المؤسسة، وهي أكبر منتج في الصين، تجاوز 130 مليار متر مكعب في عام 2020، بزيادة 11.6 مليار متر مكعب مقارنة مع العام السابق.

وأضافت المؤسسة، أنه للمرة الأولى، يفوق إنتاج الغاز الطبيعي الإنتاج المحلي للمؤسسة من النفط الخام على أساس المكافئ النفطي.

وحسب رويترز، يتوقع تشو، وهو عضو أيضا في الأكاديمية الصينية للعلوم، أن يرتفع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي وأن يظل إنتاج النفط مستقرا وفقا لما نقلته مؤسسة البترول الوطنية.

وذكر تقرير حكومي، صادر في سبتمبر/أيلول 2020 أن الطلب على الغاز الطبيعي نما 1.5% فقط في النصف الأول من عام 2020، ويقدر إجمالي الاستهلاك خلال العام بنحو 320 مليار متر مكعب.

وقال التقرير، إن استهلاك الغاز الطبيعي في الصين نما 4.2% فقط في 2020، وهي أبطأ وتيرة في 5 سنوات، بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تباطؤ النشاط الاقتصادي وأثرت سلبا على طلب الطاقة.

وأضاف التقرير الصادر عن قسم النفط والغاز بإدارة الطاقة الوطنية إن الطلب على الغاز الطبيعي نما 1.5% فقط في النصف الأول.

وأظهرت إحصاءات التقرير غير الرسمية أن إنتاج الصين من الغاز الطبيعي بلغت 189 مليار متر مكعب في عام 2020، بزيادة 9% مقارنة مع 2019.

وبلغت واردات الصين من الغاز في 2020 إلى نحو 140 مليار متر مكعب، منها 50 مليار متر مكعب من خطوط أنابيب الغاز و90 مليار متر مكعب من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام 9.5% على أساس سنوي في 2019، لتسجل مستوى قياسيا للعام السابع عشر على التوالي، في الوقت الذي عزز فيه نمو الطلب من المصافي الجديدة التي شُيدت في العام الماضي مشتريات أكبر مستورد في العالم للخام.

وقال لي فولونج رئيس التطوير والتخطيط في الإدارة الوطنية للطاقة في تصريحات سابقة له خلال مؤتمر صحفي: "إن الصين تملك نفطا يكفي نحو 80 يوما، بما يقل قليلا عن مستوى 90 يوما الذي توصي به وكالة الطاقة الدولية أعضائها. وبكين ليست عضوا في وكالة الطاقة الدولية".