جيلي تشوق لكروس أوفر جديدة كلياً وتكشف موعد الإنتاج

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيلي عن عدة صور تشويقية رسمية لكروس أوفر قادمة تمهيدًا لإنتاجها في الربع الثالث من 2021. السيارة الجديدة ستعتمد على منصة CMA التي تدعم موديلات بوليستار 2 وفولفو XC40 وعدد من سيارات لينك آند كو. الصور لا توضح الكثير عن السيارة، باستثناء السقف الزجاجي والشبك الأمامي بالأعمدة الرأسية، وبالنسبة للمحركات فلا توجد تأكيدات رسمية ولكن أشارت تقارير إلى تزويدها بمحرك 1.5 لتر تيربو 3 سلندر بتقنية هايبرد بقوة 190 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر. كما قد نرى نسخة هجينة بالقابس بنفس محرك الـ1.5 لتر ولكن مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 258 حصان وعزم دوران 415 نيوتن متر، كما قد نرى محرك ثالث 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 238 حصان وعزم 350 نيوتن متر.

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