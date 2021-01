رام 1500 TRX تمر بحادث في خطوط الإنتاج

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صورة لرام 1500 TRX على جانبها في مصنع “مرتفعات سترلنج” للعلامة في ولاية ميشيجان، ويبدو واضحاً أن البيك أب مرت بحادث في خطوط الإنتاج.

التخمينات الحالية أن رام سترسل البيك أب لساحة الخردة.. ويُذكر أن رام أعلنت عن بدء إنتاح TRX الجديدة في ديسمبر 17، مع بيع أولى النسخ في مزاد وإرسال الأرباح لجمعيات خيرية.

وقد استثمرت فيات كرايسلر حوالي 1.5 مليار دولار – 5.63 مليار ريال في مصنع ميشيجان لدعم إنتاج رام 1500 الجديدة، ويوظف المصنع أكثر من 7200 عامل.

وتعتمد رام 1500 TRX الجديدة على محرك V8 هيمي سعة 6.2 لتر بقوة 702 حصان وعزم دوران 881 نيوتن متر، مع تسارعها من السكون إلى 96 كلم\س في 4.5 ثانية.

The cab and bed of the first Ram 1500 TRX Launch Edition, adorned in an exclusive Anvil exterior paint, are married with the chassis at FCA’s Sterling Heights (Mich.) Assembly Plant. FCA invested nearly $1.5 billion to retool the plant to build the next generation Ram 1500, which launched in 2018, and support the future growth of the Ram brand.