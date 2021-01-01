“بالصور” شحن أول دفعة من سيارات هونشي الفاخرة إلى السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – عرفنا مؤخراً أن علامة هونشي والتي تعني بالصينية “العلم الأحمر” ستدخل إلى السوق السعودي بشكل رسمي بعد استحواذ التوكيلات العالمية على وكالتها.

اقرأ ايضاً: التوكيلات العالمية للسيارات تستحوذ على وكالة سيارات هونشي في السوق السعودي

وتوفرت الآن لدينا صور من أول دفعة يتم شحنها من الصين إلى السعودية، تحديداً من ميناء تيانجين بشمالي الصين. ووفق وسائل الإعلام الصينية فإن هذه هي أكبر دفعة صادرات من علامة هونشي بإجمالي 400 سيارة.

يذكر بأن هونشي هي علامة سيارات صينية مخصصة للسيارات الفاخرة تمتلكها شركة اف آيه دبليو التي تأسست في عام 1953 أي منذ 67 عاماً، علماً بأن جايلز تايلور مدير تصميم رولزرويس السابق هو الذي يتولى تصميم سيارات هونشي حالياً.

ترقبوا إذاً تدشين سيارات هونشي في السعودية لدى التوكيلات العالمية خلال الأسابيع المقبلة، مع الإعلان عن جميع المواصفات والأسعار، وبالطبع سنكون في الخليج ٣٦٥ نت حاضرين للتغطية عبر موقعنا الإلكتروني وحساباتنا للتواصل الاجتماعي.