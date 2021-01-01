إطارات "الكاربون فايبر" تثبت جدارتها.. أين تجدها في السيارات فارهة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم شهرتها كمادة تصنيع للهياكل الخارجية، لجأت بعض شركات السيارات على غير العادة للاعتماد على "الكاربون فايبر" في صناعة الإطارات.

وخامة الكاربون فايبر، تستخدم عادة في تصنيع أجزاء من السيارات الرياضية والفارهة، لتوفر وزنا أخف وجودة أعلى للسيارة، وهو السبب الذي دفع الماركات المصنعة للسيارات الرياضية للاعتماد عليها.

وجمع موقع "توب جير"، في قائمة، أبرز السيارات التي طرحت بإطارات مصنعة من الكاربون فايبر لتوفر بها وزن إضافي يمنحها قدرة انطلاق سريعة، ومنها طراز Koenigsegg Agera RS، العامل بمحرك ينتج قوة 1340 حصانا، وبطرحه بإطارات مصنعة من الكاربون فايبر وفر وزن يصل حتى 20 كيلوجرام.



كذلك، طراز فيراري 488 Pista وهو من السيارات الرياضية الخارقة، التي تطرح بإطارات مصنعة من خامة الكاربون فايبر خفيفة الوزن.

ومن فيراري أيضا تضم القائمة، طراز SF90 Stradale Assetto Fiorano الهجين، والذي يوفر وزن حتى 30 كيلوجرام بالاعتماد على إطارات من هذه الخامة.

ومن فورد، ضمت القائمة طراز موستانج شيلبي، GT500 وهو من أوائل موديلات طراز موستانج الرياضي التي طرحتها ماركة فورد بإطارات مصنعة من الكاربون فايبر.

وتضم القائمة أيضا، طراز Megane RS Trophy-R الرياضي من ماركة رينو الفرنسية، وهو من السيارات البارزة المتوفرة بإطارات مصنعة من خامة الكاربون فايبر.

ومن ماركة Koenigsegg، ضمت القائمة طراز آخر هو Regera، العامل بمحرك هجين ينتج قوة تصل لـ 1479 حصانا، ويتوفر بإطارات من خامة الكاربون فايبر.

وطراز بورش 911 Turbo S Exclusive Series، جاء أيضا ضمن القائمة، ويطرح بإطارات من هذه الخامة خفيفة الوزن، التي توفر له 20% من وزنه الإجمالي.