بي إم دبليو X3 2021.. مواصفات نسخة 2021 من البافارية الفاخرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح شركة بي إم دبليو الألمانية نسخة جديدة لعام 2021 من طراز X3 التابع لفئة M، بقدرات متميزة تنافس مثيلاتها بورش ماكان و مرسيدس GLC43.

وقدم موقع "كار آند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من طراز X3 M، كشف من خلالها قوة محركه، والفئات المتوفرة منه للبيع، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021

كان أبرز ما أجرته بي إم دبليو من تحديثات على نسخة 2021 من الطراز X3 M، كان القدرات التقنية حيث أضافت قدرات مثل أندرويد أوتو و خاصية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأسعار

كشف الموقع بعد ذلك، عن التكلفة الرسمية التي يطرح بها طراز X3 M، وأفاد بأن الطراز تتوفر منه فئة وحيدة للبيع، بتكلفة 70,895 ألف دولار.

المحرك

وتطرح نسخة العام الجديد من X3 M، بمحرك توربيني مزدوج سعة 3 لترات سدادس الأسطونات، ينتج قوة تتراوح بين 473 و 503 أحصنة، مع عزم دوران 442 لفة/قدم.

ويعزز المحرك من أداء نظام الدفع الخلفي بالتكامل مع إطارات قياس 21 بوصة.

ويحظى الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.3 ثانية.





التقنيات

وضمن الكماليات، استعرض الطراز القدرات التقنية لموديل X3 M، وتشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يصل لـ 10.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي من ماركة Harman/Kardon مكون من 16 سماعة، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بأنظمة الأمن المساعدة للسائق، ويتوفر به من ضمنها، نظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.