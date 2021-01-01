سيارات GT الرياضية في 2020.. تألق 8 سيارات بقيادة أستون مارتن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار عام 2020، طُرحت مجموعة استثنائية من السيارات التابعة لفئة GT الرياضية عالية الأداء، من مختلف العلامات التجارية البارزة.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات ضمن حصاد العام، قائمة تضم أبرز الموديلات التي طرحت ضمن فئة GT على مدار عام 2020.

وضمت القائمة في مطلعها، طراز أستون مارتن DBS Superleggera، وكان من أبرز السيارات التي طرحت في 2020 ضمن فئة GT، وعمل بمحرك توربيني فئة V12، بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة 715 حصانا، مع معدل دوران 664 لفة/قدم.



ومن ماركة أستون مارتن أيضا، ضمت القائمة طراز DB11 AMR الذي اعتبره الموقع من أبرز السيارات التي طرحت في 2020 ضمن فئة GT، وتوفر بمحرك فئة V12 بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة تصل حتى 630 حصانا.

من بعده، ضمت القائمة من ماركة بينتلي البريطانية طراز Continental GT وتوفر بمحرك فئة W12، بسعة 6 لترات ينتج قوة 626 حصانا، مع معدل دوران 664 لفة/قدم.

ومن ماركة فيراري الإيطالية، ضمت القائمة طراز Ferrari Roma وتوفر بمحرك فئة V8 ينتج قوة 612 حصانا، بعزم دوران 560 لفة/قدم، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.4 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 199 ميلا في الساعة.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز بولستر 1 الكهربائي المتميز من ماركة فولفو، الذي يعمل بمحركين كهربائيين ينتجان قوة تتخطى 600 حصان.

كما ضمت القائمة طراز رولز رويس Wraith اذي طرح بمحرك V12 سعة 6.6 لتر، ينتج قوة 624 حصانا مع عزم دوران 605 لفة/قدم، ويتمتع الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.

طراز آخر جاء ضمن القائمة من ماركة فيراري الإيطالية، هو 812 Superfast الذي طرح بمحرك ينتج قوة 789 حصانا، مع عزم دوران 530 لفة/قدم، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.9 ثانية.

ومن ماركة مرسيدس، جاء في ختام القائمة ضمن أبرز سيارات GT المطروحة في 2020، طراز AMG GT 63 الذي توفر بمحرك ينتج قوة 577 حصانا، مع عزم دوران 590 لفة/قدم سعة 4 لترات، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4 ثواني.



