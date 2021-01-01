هيونداي سوناتا ومازد 6.. صراع كوري ياباني على قمة السيدان في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 منافسة قوية بين مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة سيدان، وعلى رأسها طرازي هيونداي سوناتا ومازدا 6.

موقع "كار أند درايفر"، قام بوضع الطرازين في مقارنة تبرز مواصفاتهما، من حيث قوة المحرك، وعدد الفئات المتوفرة منه للبيع، وأبرز الكماليات.

الأسعار



طراز هيونداي سوناتا يتوفر بـ 8 فئات للبيع، الافتتاحية باسم SE وبتكلفة 24,595 ألف دولار، وأعلى فئة باسم Limited Hybrid وتتوفر بسعر 36,295 ألف دولار.

وفيما يخص طراز مازدا 6، يتوفر منه 6 فئات بأسعار مختلفة، الأقل SPORT بسعر 25,270 ألف دولار والأعلى signature بسعر 36,695 ألف دولار.





المحرك

ويتوفر طراز سوناتا لعام 2021 بخيارين من المحركات، الأول محرك توربيني سعة 1.6 لتر ينتج قوة 180 حصانا، مع عزم دوران 195 لفة/قدم، والثاني محرك سعة 2.5 لتر ينتج قوة 290 حصانا.

في حين يتوفر طراز مازدا 6 بخيارين أيضا من المحركات الأول سعة 2.5 لتر بمعدل دوران 186 لفة/قدم، والثاني توربيني سعة 2.5 لتر بعزم دوران 310 لفة/قدم، ويعمل الطراز بكافة فئاته بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.





التقنيات

يطرح طراز هيونداي سوناتا بشاشة معلومات قياس 8 بوصات، ويصل قياسها إلى 12.3 بوصة ببعض الفئات المتقدمة من الطراز، ويمكن من خلالها اتصال السيارة بالهاتف الذكي عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بهيونداي.

في حين يحظى طراز مازدا 6 بمنظومة تقنية تشمل نظاما معلوماتيا من تطوير بي إم دبليو، يتضمن أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بنظام أبل كار بلاي التي تتوفر لفئة Grand Touring من الطراز.





الأمن والحماية

فيما يخص طراز هيونداي سوناتا، تتوفر به أنظمة منها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار، وكاميرات خلفية لرصد الحركة.

أما طراز مازدا 6، فيطرح بأنظمة تشمل نظاما للتنبيه المسبق يدعمه نظام للمكابح ذاتية التفعيل، بخلاف كاميرات خلفية لرصد الحركة.