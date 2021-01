الكلاسيكية والخارقة.. أفضل 9 سيارات قادها "جيمس بوند"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار 24 جزءا من سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، ظهرت 30 سيارة مختلفة بقدرات استثنائية وإمكانيات لا تقارن.

موقع "اوتو كار" المختص بأخبار السيارات، جمع قائمة تضم أبرز تلك السيارات التي ظهرت في أفلام جيمس بوند عبر تاريخها الحافل، وكانت في غالبيتها من ماركة أستون مارتن التي عرفت بكونها الشركة الرسمية المصنعة لسيارات جيمس بوند منذ الأجزاء الأولى.

وضمت القائمة طراز بينتلي موديل 1953 الذي ظهر في فيلم Casino Royale ويعمل بمحرك سعة 4.5 لتر، سوبر تشارج.



وضمت القائمة أيضا طراز أستون مارتن DB5 موديل 1964، الذي شارك في فيلم جيمس بوند Goldfinger من بطولة شون كونري.

ومن ماركة تويوتا، ضمت القائمة طراز Toyota 2000GT Convertible موديل عام 1967، وهو طراز ظهر في فيلم You Only Live Twice.

والطراز الذي أحدث ضجة كبيرة حين ظهر للمرة الأولى لقدراته الاسثتنائية، هو لوتس Esprit S1، موديل 1977، والذي ظهر في فيلم جيمس بوند The Spy Who Loved Me.

وضمت القائمة أيضا طراز BMW Z3 موديل 1997، الذي ظهر في فيلم جيمس بوند Goldeneye، وتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.9 لتر.

ومن استون مارتن، جاء أيضا ضمن القائمة طراز Vanquish موديل عام 2002، الذي ظهر في فيلم جيمس بوند Die Another Day.

وطراز آخر من أستون مارتن جاء ضمن القائمة، هو DB10 موديل 2015، الذي ظهر في فيلم جيمس بوند Spectre.

ومن فيلم Spectre ضمت القائمة طراز متميز ظهر به،هو طراز Jaguar CX-75 البريطاني الرياضي، موديل عام 2015.

وعاد الموقع من جديد للموديلات الكلاسيكية، وضمت القائمة طراز أستون مارتن DB2/4 MkIII، الذي شارك ضمن فيلم Goldfinger عام 1964.