أسرع السيارات اليابانية التي غزت الأسواق خلال 2020.. طرازات خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفرت بسوق السيارات العالمية مجموعة متميزة من السيارات اليابانية الرياضية، التي تميزت بقدرات فائقة وسرعات خارقة.

وضمن حصاد العام، قدم موقع "هوت كارز" أسرع السيارات يابانية الصنع التي توفرت بالأسواق خلال عام 2020، من مختلف الماركات.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز تويوتا GT86 الرياضي الذي توفر بنسخته لعام 2020، بمحرك منحه القدرة على الوصول بسرعته القصوى لـ140 ميلا في الساعة.



من بعده، جاء ضمن القائمة من ماركة إنفينيتي اليابانية، طراز Q60 Red Sport الذي توفر بنسخته لعام 2020 بمحرك جعله من أسرع السيارات التي طرحت خلال العام، وتصل سرعته القصوى لـ155 ميلا في الساعة.

ومن ماركة تويوتا، جاء أيضا ضمن قائمة أسرع السيارات اليابانية التي طرحت في 2020، طراز تويوتا سوبرا الذي طرح بمحرك تصل سرعته القصوى لـ155 ميلا في الساعة.

من بعده، ضمت القائمة طراز 370Z الرياضي الذي وفرته ماركة نيسان للأسواق، بقدرات رياضية ومحرك تصل سرعته القصوى لـ155 ميلا في الساعة.

ومن ماركة لكزس اليابانية، جاء ضمن قائمة "هوت كارز"، طراز LC500، الذي توفر للأسواق في عام 2020 بمحرك تصل سرعته القصوى لـ168 ميلا في الساعة.

وضمن فئات هاتش باك عالية الأداء، جاء ضمن القائمة طراز هوندا سيفيك Civic Type R بنسخته لعام 2020 التي توفرت بمحرك تصل سرعته القصوى لـ169 ميلا في الساعة.

طراز آخر من ماركة لكزس جاء ضمن القائمة، هو طراز RC F الرياضي، الذي طرح في عام 2020 بمحرك تصل سرعته القصوى لـ170 ميلا في الساعة.

ومن ماركة سوبارو اليابانية، جاء ضمن القائمة طراز WRX STI الذي طرح بنسخته لعام 2020 بمحرك رياضي قوي تصل سرعته القصوى لـ174 ميلا في الساعة.

من بعده ذكر موقع "هوت كارز" ضمن قائمته طراز نيسان GT-R NISMO الرياضي الذي طرح في عام 2020 بمحرك تصل سرعته القصوى لـ186 ميلا في الساعة.

واختتم الموقع القائمة بالطراز الذي اعتبر أسرع طراز ياباني الصنع طرح في عام 2020، هو طراز Acura NSX من ماركة أكيورا اليابانية، الذي توفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ191 ميلا في الساعة.



