موجز الخليج 365 الاقتصادي.. إنجازات الإمارات وتحليق الذهب وبيتكوين

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رغم الظروف القاسية التي شهدتها اقتصادات العالم خلال 2020 بفعل جائحة كورونا، واصلت الإمارات تحقيق الإنجازات في مختلف الأصعدة.

تتجه أسعار الذهب إلى تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، بفعل تداعيات جائحة كورونا.

يتهيّأ البريطانيون الخميس للخروج نهائيا من الاتحاد الأوروبي وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد وسط أزمة كبيرة تشهدها المملكة المتحدة.



فقد برميل النفط الخام خُمس قيمته في 2020 إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في شل معظم الاقتصاد العالمي.

قفز سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين، في تداولات اليوم الخميس، إلى مستوى قياسي جديد لتحطم جميع أرقامها التاريخية.

يرى خبراء الاقتصاد، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعزز تحقيق تكامل أوروبي أكبر، رغم أنها قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة.

غادرت، مساء الخميس، آخر شحنة نفط مليونية من الموانئ الليبية متجهة إلى الأسواق العالمية قبل انتهاء عام 2020.

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، قانون موازنة 2021، في أول نشاط له بعد عودته من ألمانيا حيث قضى شهرين للعلاج من كوفيد-19.

يرى خبراء الاقتصاد، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعزز تحقيق تكامل أوروبي أكبر، رغم أنها قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة.

توصلت إسبانيا مع بريطانيا إلى اتفاق مبدئي يتم بموجبه انضمام منطقة جبل طارق (الذاتية الحكم والتابعة للمملكة المتحدة) إلى منطقة شينجن.

أعلنت وزارة النفط العراقية، الخميس، أن إنتاج الغاز المصاحب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ نحو 2.4 مليار قدم مكعب يوميا.

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض الخميس، منهية عام 2020 على تراجع، متخلفا عن نظرائه في آسيا وفي وول ستريت.

اعتبرت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، أن قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية، "غير مجد ونية تصعيدية".

ارتفعت الأسهم الأمريكية، في بداية تداولات الخميس، مع تصاعد آمال التعافي الاقتصادي في 2021.

اختتمت موانئ أبوظبي عام 2020 بإنجازات لافتة على الرغم من التحديات اللوجستية الكبيرة التي فرضتها جائحة "كوفيد-19".

وافق مجلس الوزراء المصري على السماح لهيئة السلع التموينية بالاشتراك في تأسيس شركة للنقل البحري.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الخميس أن من المستبعد أن تشهد أسعار النفط الكثير من التعافي في 2021.

تؤدي الصدمات الاقتصادية الكبرى التي تحدث كل عدة أجيال وآخرها وباء كورونا، إلى تغييرات دائمة وعميقة، لكن تأثيرات جائحة 2020 لم تظهر بعد.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، رغم استقرار أسعار المعدن النفيس عالميا، بعد هبوط الدولار.

تتجه إثيوبيا إلى تحقيق إنجاز هام بالاستغناء عن نصف واردات القمح بفضل خطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الغذائية الضرورية.

