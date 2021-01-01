زيادة جديدة على أسعار شيري أريزو 5

كتب: باسل الحلواني أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، زيادة على أسعار السيارة شيري أريزو 5 موديل 2021، المجمعة محلياً. ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ "شيري"، فإن أسعار السيارة تشيري أريزو 5 التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات شهدت ارتفاعاً بلغ ألف جنيه. التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات شهدت ارتفاعاً بلغ ألف جنيه. وأصبح سعر الفئة الأولى من شيري أريزو 5 موديل 2021 بعد الزيادة الجديدة 171500 جنيه بدلاً من 170500 جنيه. جنيه. أما الفئة الثانية من "أريزو 5"، فأصبح سعرها بعد الزيادة 191500 جنيه بدلاً من 190500 جنيه. فيما ارتفع سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من السيارة ليصبح 204500 جنيه بدلاً 203500 جنيه. وتعد هذه الزيادة هي الثانية على أسعار شيري أريزو 5 في ديسمبر بعدما ارتفعت قبل أسبوعين بمبلغ 600 جنيه.

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